Додик увјерен да ће Српска имати добре односе са новим премијером Израела

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је увјерен да ће Република Српска имати добре односе са новим израелским премијером ма ко он био.
Додик је истакао да Српска има пријатељске односе са Израелом, јер тамо и има многе пријатеље.
На питање да ли се сусрео са Кети Вајлс у Бањалуци, Додик је рекао да је разговарао о томе како да се позиционира Република Српска на најбољи начин.
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Он је навео да је ту прилику искористио да исприча како су Срби добар народ, и да није истина оно што се причало и прича из Сарајева.
"Зашто ја не бих могао да причам а ви можете, нападате све вријеме, а ја не могу да браним српски народ. Ми смо се реорганизовали, знамо шта нам је циљ", рекао је Додик за Хајат телевизију
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Он је додао да је изабрао ову платформу да поручи да је спреман да разговара о конституцији власти на нивоу БиХ како би се дошло до прихватљива ситуација, преноси Срна.
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