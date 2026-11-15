Додик: Прихватићу власт која буде конституисана у Скупштини Србије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ће прихватити власт која буде конституисана у Скупштини Србије и предсједника који буде изабран.
Додик је за телевизију Хајат рекао да ће прихватити Влада када буде изабрана у парламенту Србије.
Нагласио је да неће прихватити Динка Грухоњића кога сматра да није релевантан, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму