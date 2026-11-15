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Додик: Прихватићу власт која буде конституисана у Скупштини Србије

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АТВ редакција
15.11.2026 20:32

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предсједник СНСД-а конференција за новинаре у НС РС
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да ће прихватити власт која буде конституисана у Скупштини Србије и предсједника који буде изабран.

Додик је за телевизију Хајат рекао да ће прихватити Влада када буде изабрана у парламенту Србије.

Нагласио је да неће прихватити Динка Грухоњића кога сматра да није релевантан, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Скупштина Србије

Народна скупштина Републике Српске

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