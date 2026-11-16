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Владајућа коалиција потписује споразум

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АТВ редакција
16.11.2026 07:19

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Владајућа коалиција потписује споразум
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је након састанка владајуће коалиције у Бањалуци да ће данас 56 посланика потписати коалициони споразум, чиме ће, како је навео, бити обезбијеђена двотрећинска већина у Народној скупштини Републике Српске.

Додик је истакао да очекује да ће владајућа већина имати подршку чак 58 посланика, те одбацио критике опозиције због преласка појединих посланика у редове владајуће коалиције.

"Ми вјерујемо да ће бити и 58 посланика који ће бити у владајућој већини. Само из спекулативних разлога и озлојеђености неки су почели да промовишу главну тему у вези са промјенама, називајући људе различитим именима. Сви знате да је носилац мандата посланик, а не партија“, рекао је Додик.

Он је поручио да су нови посланици добродошли у владајућу структуру јер, како каже, желе да допринесу јачању институција Републике Српске.

"Ми прихватамо нове људе у нашу структуру раширених руку јер желимо да ојачамо институције Српске, а не да их ослабимо. Одбацујемо било какве квалификације за те људе који имају дигнитет и желе да наставе свој ангажман у најбољем интересу Републике Српске“, истакао је Додик.

Говорећи о стању у опозицији, оцијенио је да она није хомогена и да многи њени представници више не желе да буду дио те политичке структуре.

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Тагови :

Милорад Додик

владајућа коалиција

споразум

Бањалука

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (7)

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