Конститутивна сједница 12. сазива Народне скупштине Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Конститутивна сједница новог, 12. сазива Народне скупштине Републике Српске биће одржана данас у Бањалуци.
На конститутивној сједници биће изабран предсједник Народне скупштине, а свечану заклетву положиће народни посланици, члан Предсједништва БиХ из Републике Српске, те предсједник и потпредсједници Републике Српске.
На предложеном дневном реду сједнице, који садржи 12 тачака, је и конституисање радног предсједништва, избор скупштинске Комисије за избор и именовање, те разматрање и усвајање извјештаја наведене комисије о мандатима народних посланика, најављено је из Народне скупштине.
Пред посланицима би требало да буде и Приједлог одлуке о броју потпредсједника Народне скупштине, као и њихов избор.
Скупштина би требало да разматра и именовање генералног секретара и замјеника генералног секретара Народне скупштине, а биће покренута и иницијатива за избор делегата из Српске у Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, као и она за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.
Конститутивна сједница, коју је сазвао предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, почеће у 9.00 часова.
Пренос сједнице можете да пратите на програму АТВ-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
14 ч4
Република Српска
15 ч9
Република Српска
15 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму