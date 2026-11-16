Данас примопредаја дужности између Карана и Минића

Аутор:АТВ редакција
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Свечана примопредаја дужности између досадашњег и новоизабраног предсједника Републике Српске Синише Карана и Саве Минића биће одржана данас у Палати Републике у Бањалуци.
Примопредаја је у 12.30 часова, најављено је из Кабинета предсједника Републике.
Медијима који ће пратити свечани дочек испред Палате Републике биће обезбијеђено мјесто из правца Академије наука и умјетности Републике Српске.
Свечану примопредају дужности између досадашњег и новоизабраног предсједника Републике Српске пратите на АТВ-у од 12.30 часова.
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