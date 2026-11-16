Logo

Данас примопредаја дужности између Карана и Минића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 07:01

Коментари:

0
Палата
Фото: ATV

Свечана примопредаја дужности између досадашњег и новоизабраног предсједника Републике Српске Синише Карана и Саве Минића биће одржана данас у Палати Републике у Бањалуци.

Примопредаја је у 12.30 часова, најављено је из Кабинета предсједника Републике.

Медијима који ће пратити свечани дочек испред Палате Републике биће обезбијеђено мјесто из правца Академије наука и умјетности Републике Српске.

Свечану примопредају дужности између досадашњег и новоизабраног предсједника Републике Српске пратите на АТВ-у од 12.30 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Палата Републике Српске

примопредаја дужности

Саво Минић

Синиша Каран

Коментари (0)

Више из рубрике

предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик увјерен да ће Српска имати добре односе са новим премијером Израела

14 ч

4
предсједник СНСД-а конференција за новинаре у НС РС

Република Српска

Додик: Прихватићу власт која буде конституисана у Скупштини Србије

15 ч

9
Ненад Стевандић казао је за АТВ да је уз све отежавајуће околности и интервенције, руководство Републике Српске као и њен парламент су остали на чврстим ногама и ни у једном тренутку нису попустили притисцима.

Република Српска

Стевандић о Ћопићу: Није постављао никакве услове нити дозволио да други тргују у његово име

15 ч

2
Додик: Сутра 56 посланика потписује коалициони споразум, очекујемо подршку њих 58

Република Српска

Додик: Сутра 56 посланика потписује коалициони споразум, очекујемо подршку њих 58

16 ч

13

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима