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ПСС остаје без посланика: Сњежана Гвозден прелази у СНСД

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АТВ редакција
16.11.2026 08:00

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ПСС остаје без посланика: Сњежана Гвозден прелази у СНСД
Фото: Facebook / Draško Stanivuković

Сњежана Гвозден, која је изабрана у Народну скупштину као посланик Покрета Сигурна Српска, наставља своје политичко дјеловање у СНСД-у, потврђено је за АТВ.

Како је за АТВ рекао Срђан Мазалица, посланик СНСД-а, она ће бити приједлог ове партије за потпредсједника НС РС из реда хрватског народа.

"Постигнути су договори. На наш приједлог, потпредсједник из реда хрватског народа ће бити Сњежана Гвозден, а из бошњачког народа на приједлог СНСД-а бити Нина Букејловић", рекао је Мазалица за АТВ.

Срђан Мазалица

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Мазалица за АТВ: Сњежана Гвозден и Нина Букејловић кандидати СНСД-а за потпредсједника НС РС

Подсјећамо, Сњежана Гвозден је у априлу ове године напустила СПС и приступила покрету Драшка Станивуковића. Овим ће ПСС у НС РС за сада имати 11 посланика.

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Тагови :

Сњежана Гвозден

Драшко Станивуковић

Народна скупштина Републике Српске

СНСД

ПСС

Коментари (9)

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