Лидери странака потписали коалициони споразум

Аутор:АТВ редакција
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Лидери странака владајуће коалиције у Републици Српској потписали су данас у Бањалуци коалициони споразум, уочи почетка конститутивне сједнице парламента.
Споразум су у просторијама Народне скупштине Републике Српске потписали лидери СНСД-а Милорад Додик, Уједињене Српске Ненад Стевандић, Социјалистичке партије Петар Ђокић, Социјалистичке партије Српске Горан Селак, ДЕМОС-а Недељко Чубриловић, Народне партије Српске Дарко Бањац и Демократског народног савеза Ненад Нешић.
Потписивању споразума присуствовали су и сви посланици странака владајуће коалиције, као и новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, досадашњи предсједник Синиша Каран, те српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
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