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Лидери странака потписали коалициони споразум

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АТВ редакција
16.11.2026 09:19

Коментари:

8
Потписан коалициони споразум, чиме је обезбијеђена двотрећинска већина у Народној скупштини Републике Српске.
Фото: ATV

Лидери странака владајуће коалиције у Републици Српској потписали су данас у Бањалуци коалициони споразум, уочи почетка конститутивне сједнице парламента.

Потписивање коалиционог споразума
Потписивање коалиционог споразума
ATV

Споразум су у просторијама Народне скупштине Републике Српске потписали лидери СНСД-а Милорад Додик, Уједињене Српске Ненад Стевандић, Социјалистичке партије Петар Ђокић, Социјалистичке партије Српске Горан Селак, ДЕМОС-а Недељко Чубриловић, Народне партије Српске Дарко Бањац и Демократског народног савеза Ненад Нешић.

Потписивање коалиционог споразума
Потписивање коалиционог споразума
ATV

Потписивању споразума присуствовали су и сви посланици странака владајуће коалиције, као и новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић, досадашњи предсједник Синиша Каран, те српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Лидери странака потписали коалициони споразум

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Подијели:

Тагови :

СНСД

Милорад Додик

Ненад Стевандић

Народна скупштина Републике Српске

Ненад Нешић

Горан Селак

Петар Ђокић

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