Минић: Дужност предсједника преузимам са поносом и одговорношћу

Аутор:АТВ редакција
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Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да дужност преузима са поносом и одговорношћу према сваком појединцу, те захвалио грађанима Српске на повјерењу и огромној подршци.
"Бићу предсједник свих грађана, посвећен поштовању Устава, очувању јединства и јачању институција које служе народу", објавио је Минић на "Иксу".
Минић је честитао и руководству Народне скупштине Републике Српске и свим посланицима новог сазива.
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"Нека наш заједнички рад обиљеже дијалог, уважавање и одлуке у интересу грађана. Живјела Република Српска!", поручио је Минић.
Хвала грађанима Републике Српске на повјерењу и огромној подршци. Дужност предсједника преузимам са поносом и одговорношћу према сваком појединцу.
Бићу предсједник свих грађана, посвећен поштовању Устава, очувању јединства и јачању институција које служе народу.
Честитам руководству Народне скупштине и свим посланицима. Нека наш заједнички рад обиљеже дијалог, уважавање и одлуке у интересу грађана.
Живјела Република Српска!— Саво Минић (@minic_savo) November 16, 2026
У Бањалуци је у току конститутивна сједница новог, 12. сазива Народне скупштине Републике Српске, на којој ће бити изабран предсједник парламента, а свечану заклетву положиће народни посланици, члан Предсједништва БиХ из Републике Српске, те предсједник и потпредсједници Републике Српске.
Свечана примопредаја дужности између досадашњег и новоизабраног предсједника Републике Српске Синише Карана и Саве Минића заказана је за 12.30 часова у Палати Републике у Бањалуци.
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