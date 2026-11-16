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Минић: Дужност предсједника преузимам са поносом и одговорношћу

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АТВ редакција
16.11.2026 10:19

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Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да дужност преузима са поносом и одговорношћу према сваком појединцу, те захвалио грађанима Српске на повјерењу и огромној подршци.
Фото: X/Savo Minić

Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић истакао је да дужност преузима са поносом и одговорношћу према сваком појединцу, те захвалио грађанима Српске на повјерењу и огромној подршци.

"Бићу предсједник свих грађана, посвећен поштовању Устава, очувању јединства и јачању институција које служе народу", објавио је Минић на "Иксу".

Минић је честитао и руководству Народне скупштине Републике Српске и свим посланицима новог сазива.

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"Нека наш заједнички рад обиљеже дијалог, уважавање и одлуке у интересу грађана. Живјела Република Српска!", поручио је Минић.

У Бањалуци је у току конститутивна сједница новог, 12. сазива Народне скупштине Републике Српске, на којој ће бити изабран предсједник парламента, а свечану заклетву положиће народни посланици, члан Предсједништва БиХ из Републике Српске, те предсједник и потпредсједници Републике Српске.

Свечана примопредаја дужности између досадашњег и новоизабраног предсједника Републике Српске Синише Карана и Саве Минића заказана је за 12.30 часова у Палати Републике у Бањалуци.

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Тагови :

Саво Минић

предсједник Републике Српске

Палата Републике Српске

Република Српска

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