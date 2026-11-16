Аутор:АТВ редакција
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Посланици 12. сазива Народне скупштине Републике Српске положили су свечану заклетву чиме су преузели посланичке мандате. Списак посланика који су 16. новембра 2026. године положили доносимо у наставку.
СНСД: Александар Крсмановић, Ален Шеранић, Ацо Станишић, Бојан Савић, Бојана Вокић, Горан Маричић, Дамјан Шкипина, Данијел Јошић, Денис Пијетловић, Дијана Араманда, Елвида Вујић, Жарко Новаковић, Зоран Благојевић, Игор Додик, Илија Таминџија, Јована Дрљача, Лука Петровић, Мара Гранула, Микајло Лазић, Милош Гверо, Митар Лазић, Невена Тодоровић, Недељко Перишић, Ненад Лаловић, Нина Букејловић, Петар Јелић, Радослав Николић, Рената Кузмић, Рената Обрадовић Поповић, Синиша Илић, Срђан Мазалица, Сузана Гашић, Сњежана Гвозден.
ПСС: Борис Гојковић, Ведран Чакаревић, Вељко Боровина, Жељко Сладојевић, Маја Драгојевић Стојић, Милијана Јовичић, Мирна Савић Бањац, Небојша Дринић, Сања Грубачић, Славиша Марковић, Тања Вукомановић.
СДС: Биљана Лукић, Бојо Гашановић, Драгомир Васић, Милан Петровић, Мирко Николић, Огњен Бодирога, Перо Ђурић, Соња Караџић Јовићевић, Стојан Смиљанић.
УС: Александар Трнинић, Миладин Радовић, Мирела Кајкут Зељковић, Ненад Стевандић, Саша Вркачевић, Владимир Ћопић.
ДНС-НПС: Бобана Марељ, Борис Трнинић, Дарко Бањац, Драган Брдар, Милан Јовичић, Зоран Кокановић.
СП-ДЕМОС-НДП: Борис Шљивић, Давор Стрика, Недељко Чубриловић, Огњен Кулић.
За правду и ред-ПДП РС: Ђорђе Вучинић, Загорка Граховац, Игор Црнадак, Лазар Радан.
СПС-Покрет јединствена Српска: Маја Векић, Максим Скоко, Саша Глигорић, Синиша Мијатовић.
Коалиција за државу: Амир Хуртић, Един Рамић, Мирсад Дуратовић.
РСС: Славенко Ристић.
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