Ко су најмлађи посланици у Народној скупштини?

Аутор:АТВ редакција
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Посланици 12. сазива Народне скупштине Републике положили су заклетву и преузели мандате. Првом сједницом новог сазива предсједава најстарији народни посланик Недељко Чубриловић који има 73 године.
Чубриловићу, према Пословнику, у раду помажу најмлађи посланици Јована Дрљача из СНСД-а, Милан Петровић из СДС-а и Небојша Дринић из ПСС-а.
Јована Дрљача је мандат освојила у Изборној једини 1 (Нови Град) гдје је освојила 3.947 гласова. Дрљача је рођена 2001. године. Дипломирала је на Факултету политичких наука у Бањалуци у јуну 2024. године као студент генерације.
Небојша Дринић је мандат освојио у Изборној јединици 3 гдје је освојио 7.322 гласа. Дринић је рођен 1994. године Градишци. Информације о образовању нису јавно доступне.
Милан Петровић је мандат освојио у Изборној јединици 2. Као носилац листе СДС-а освојио је 2.484 гласа. Рођен је у Прњавору 1988. године, а дипломирао је на Пољопривредном факултету у Бањалуци.
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