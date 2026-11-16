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Ко су најмлађи посланици у Народној скупштини?

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АТВ редакција
16.11.2026 11:30

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Ко су најмлађи посланици у Народној скупштини?
Фото: ATV

Посланици 12. сазива Народне скупштине Републике положили су заклетву и преузели мандате. Првом сједницом новог сазива предсједава најстарији народни посланик Недељко Чубриловић који има 73 године.

Чубриловићу, према Пословнику, у раду помажу најмлађи посланици Јована Дрљача из СНСД-а, Милан Петровић из СДС-а и Небојша Дринић из ПСС-а.

Јована Дрљача је мандат освојила у Изборној једини 1 (Нови Град) гдје је освојила 3.947 гласова. Дрљача је рођена 2001. године. Дипломирала је на Факултету политичких наука у Бањалуци у јуну 2024. године као студент генерације.

Небојша Дринић је мандат освојио у Изборној јединици 3 гдје је освојио 7.322 гласа. Дринић је рођен 1994. године Градишци. Информације о образовању нису јавно доступне.

Милан Петровић је мандат освојио у Изборној јединици 2. Као носилац листе СДС-а освојио је 2.484 гласа. Рођен је у Прњавору 1988. године, а дипломирао је на Пољопривредном факултету у Бањалуци.

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Тагови :

Милан Петровић

Небојша Дринић

нсрс

Јована Дрљача

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