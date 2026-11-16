Синиша Каран предао дужности предсједника Српске Сави Минићу

Аутор:АТВ редакција
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Досадашњи предсједник Републике Српске предао је данас дужности новоизабраном предсједнику Сави Минићу у Палати Републике Српске у Бањалуци.
Служити Републици Српској велика је част, али изнад свега највиша дужност и одговорност пред својим народом, истакао је досадашњи предсједник Републике Српске Синиша Карана.
"Та дужност обавезује нас да одлучно чувамо мир, бранимо слободу, штитимо уставни поредак и достојанствено служимо интересима Републике Српске и свих њених грађана", рекао је Каран у Палати Републике у Бањалуци у обраћању на свечаној примопредаји дужности новоизабраном предсједнику Републике Српске Сави Минићу.
Он је подсјетио да пријевремени избори нису били жеља народа, већ посљедица покушаја да се воља народа, демократски изражена избором Милорада Додика за предсједника Републике, поништи наметнутим, неуставним, незаконитим и недемократским одлукама.
"Зато данас изражавам дубоко поштовање предсједнику Милораду Додику, који је у најтежим временима показао истрајност и одлучност у одбрани уставне позиције Републике Српске. Захваљујем му на подршци, а посебно на личној жртви и досљедности у одбрани Републике Српске пред великим политичким и институционалним изазовима", истакао је Каран.
Он је честитао новоизабраном предсједнику Сави Минићу и пожелио му много успјеха и да му Устав и воља народа Републике Српске буду путоказ у свакој одлуци.
Досадашњи предсједник Српске навео је да у вријеме када се у БиХ води борба између уставне и неуставне стварности, Република Српска се досљедно залаже за строгу примјену Устава и Дејтонског споразума.
"Из њих се не може узимати само оно што некоме одговара. Јер тамо гдје престаје Устав, почиње самовоља, а гдје влада самовоља, нема ни правне сигурности, ни слободе", указао је Каран.
Он је истакао да политика Републике Српске није политика сукоба, већ политика договора и поштовања Устава, те да су зато и у овом мандату јачали институције и чували државноправни статус Српске.
Он је поручио грађанима Републике Српске да је мир њена највећа побједа, а Република Српска историјска одговорност.
"Одбрањена уз велике жртве, она нас обавезује да будемо мудри, јединствени и одлучни у раду, да је чувамо снажењем њених институција, економским развојем и борбом за достојанство сваког човјека.
Нашим прецима дугујемо памћење, а нашој дјеци сигурну будућност. И зато нека буде јасно: Устав и Дејтон су наша брана, слобода наше право, а јачање Републике Српске наша трајна обавеза. Живјела Република Српска! Живио српски народ!", нагласио је Каран.
Минића је пред Палатом Републике дочекало интонирање републичке химне, црвени тепих, полицијски оркестар и постројена почасна јединица МУП-а Српске, коју је предводио њен командир Витомир Петричевић.
"Помоз Бог јунаци!", рекао је Минић постројеној јединици која му је одговорила са – "Бог ти помогао!".
Минића су испред Палате Републике дочекали предсједник СНСД-а Милорад Додик, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, некадашњи предсједник Синиша Каран и бројни грађани.
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