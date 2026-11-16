Цвијановић: Радићу у најбољем интересу Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да ће, као и до сада, учинити све да оправда указано повјерење радећи у најбољем интересу Републике Српске, штитећи уставни поредак Српске и БиХ.
"У Народној скупштини Републике Српске положила сам свечану заклетву уочи почетка другог мандата српског члана Предсједништва БиХ", објавила је Цвијановић на "Иксу".
Цвијановић је нагласила да подршку грађана и повјерење које јој је поново указано доживљава као велику част и одговорност.
У Народној скупштини Републике Српске положила сам свечану заклетву уочи почетка другог мандата српског члана Предсједништва БиХ.
Подршку грађана и повјерење које ми је поново указано доживљавам као велику част и одговорност.
Као и до сада, учинићу све да то повјерење оправдам, радећи у најбољем интересу наше Републике, штитећи уставни поредак Републике Српске и БиХ.
Честитам и свим другим изабраним представницима народа који су данас преузели своје дужности и положили свечане заклетве у Народној скупштини.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 16, 2026
"Као и до сада, учинићу све да то повјерење оправдам. Честитам и свим другим изабраним представницима народа који су данас преузели своје дужности и положили свечане заклетве у Народној скупштини", навела је Цвијановићева.
Данас ће у Сарајеву бити одржана конститутивна сједница Предсједништва БиХ.
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