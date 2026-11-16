Logo

Цвијановић: Радићу у најбољем интересу Републике Српске

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 13:51

Коментари:

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ положила је данас заклетву пред Народном скупштином Републике Српске.
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да ће, као и до сада, учинити све да оправда указано повјерење радећи у најбољем интересу Републике Српске, штитећи уставни поредак Српске и БиХ.

"У Народној скупштини Републике Српске положила сам свечану заклетву уочи почетка другог мандата српског члана Предсједништва БиХ", објавила је Цвијановић на "Иксу".

Цвијановић је нагласила да подршку грађана и повјерење које јој је поново указано доживљава као велику част и одговорност.

"Као и до сада, учинићу све да то повјерење оправдам. Честитам и свим другим изабраним представницима народа који су данас преузели своје дужности и положили свечане заклетве у Народној скупштини", навела је Цвијановићева.

Данас ће у Сарајеву бити одржана конститутивна сједница Предсједништва БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Предсједништво БиХ

Република Српска

ФБиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Меморијални центар Републике Српске и Општинска управа Брод покренули су иницијативу да мајци Миљи Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу злочинци убили супруга и три сина, буде подигнут споменик у знак трајног сјећања на њену животну судбину и страдање њене породице.

Република Српска

Покренута иницијатива за подизање споменика мајци Миљи Зечевић у Броду

3 ч

0
Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.

Република Српска

Хидроелектране на Требишњици поново на мрежи

3 ч

1
Синиша Каран предао дужности предсједника Српске Сави Минићу

Република Српска

Синиша Каран предао дужности предсједника Српске Сави Минићу

3 ч

5
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ положила је данас заклетву пред Народном скупштином Републике Српске.

Република Српска

Жељка Цвијановић положила заклетву пред Народном скупштином

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима