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Нова хапшења у случају Кристиана Јосипа Периша

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АТВ редакција
16.11.2026 15:09

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Убиство Периша
Фото: Screenshot

Полиција је, по налогу тужилаштва, почела хапшења особа које су се налазиле у болничкој соби у којој је преминуо 32-годишњи Кристиан Јосип Периш.

Ријеч је о особама које су забиљежене на снимку надзорних камера од 21. октобра, а према информацијама "Јутарњег листа", неки од осумњичених већ су приведени.

Овај развој догађаја могао би додатно проширити истрагу о смрти пацијента, за коју су до сада осумњичена четворица медицинских техничара због тешког убиства.

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Полиција је већ раније испитала све особе које су се налазиле у соби 11А у тренутку инцидента. Међу њима су били докторка, двије медицинске сестре, још један медицински техничар и радник обезбјеђења.

Према њиховим исказима, медицински техничари Ноа Х, Младен Л, Иван Б. и Матија В. ударали су Периша у предјелу стомака и притискали му јастук преко главе. Цијели догађај забиљежен је надзорним камерама.

Посебну пажњу истражилаца привукла је чињеница да се на снимку види и докторка која, према наводима из истраге, није реаговала док су медицински техничари нападали пацијента.

Полиција је, на основу прикупљених исказа, разматрала могућност кривичног пријављивања и осталих особа које су биле присутне у соби. Ипак, коначну одлуку о томе донијело је тужилаштво, па су у првом поступку пријаве поднесене против четворице медицинских техничара.

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Њих су полицајци ухапсили 6. новембра, након чега су 7. новембра доведени у тужилаштво на испитивање.

Тројица осумњичених одлучила су се бранити шутњом, док је Младен Л. изнио своју одбрану.

Четворици одређен једномјесечни притвор

Дан касније, 8. новембра, четворица осумњичених изведена су пред судију истраге Жупанијског суда у Загребу, који им је одредио једномјесечни истражни притвор.

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Након рочишта пребачени су у затвор Реметинец, гдје су, у складу с уобичајеном процедуром, морали бити смјештени одвојено како не би могли међусобно усаглашавати исказе.

Најновија хапшења показују да се истрага не зауставља само на четворици медицинских техничара. Полиција и тужилаштво сада се баве и одговорношћу других особа које су биле присутне у болничкој соби током догађаја који је претходио смрти 32-годишњег пацијента.

Према писању "Јутарњег листа", поступак хапшења је у току, а очекује се да истрага расвијетли и улогу осталих особа које су се налазиле на мјесту догађаја.

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Тагови :

Кристиан Јосип Периш

Убиство

Загреб

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