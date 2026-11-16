Све већа отпорност на антибиотике могла би однијети милионе живота

Аутор:АТВ редакција
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Рутинске операције и порођаји могли би постати захвати опасни по живот, а будућност савремене медицине бити угрожена због све веће отпорности на антибиотике и друге лијекове, упозорила је Свјетска здравствена организација (СЗО).
„Отпорност на антибиотике, или шире посматрано, антимикробна резистенција (АМР), широко је распрострањена појава која пријети будућности савремене медицине“, изјавио је стручњак СЗО Жан Пјер Њемази.
Онколошки пацијенти и особе са хроничним болестима такође су изложени већем ризику од инфекција изазваних бактеријама, вирусима или гљивицама које више не реагују на доступне облике лијечења.
СЗО позива земље да појачају напоре у борби против антимикробне резистенције током Свјетске седмице подизања свијести о овом проблему, која се обиљежава од 18. до 24. новембра.
Према Њемазију, процјењује се да је 2021. године више од милион људи умрло као директна посљедица антимикробне резистенције.
Ако се наставе актуелни трендови, модели предвиђају да би антимикробна резистенција у наредних 25 година могла да изазове 39 милиона смртних случајева широм свијета, додао је он.
Расте број бактерија отпорних на лијекове који се често користе, док се истовремено развија премало нових антибиотика.
„Превенција инфекција један је од најефикаснијих начина за смањење потребе за антибиотицима“, истакла је стручњак СЗО Праварша Пракаш.
Међутим, тек нешто више од трећине земаља у потпуности је на националном нивоу спровело смјернице СЗО о превенцији инфекција.
Из СЗО наводе да су многе земље и даље далеко од остваривања циљева које је 2024. године поставила Свјетска здравствена скупштина, а које треба испунити до 2030. године.
Ти циљеви обухватају превенцију инфекција, правилну употребу лијекова у болницама, јачање капацитета за тестирање и праћење антимикробне резистенције.
(Индекс)
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