Стиже промјена времена: Ево шта доноси уторак

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској сутра ће бити промјенљиво облачно, топлије и вјетровито вријеме, уз повремену кишу у јужним и крајњим западним предјелима, док ће у осталим крајевима бити суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Ујутру ће око ријека и у котлинама бити пролазне магле, а током дана очекује се умјерена до јака јужна вјетровитост. На сјеверу ће дувати слаб и промјенљив вјетар.
У вечерњим часовима и током наредне ноћи падавине ће јачати и захватити већину предјела, док ће вјетар постепено слабити.
Минимална температура ваздуха биће од један до осам степени, на југу до 12 степени Целзијусових, док ће максимална износити од 14 степени на западу до 20 степени на истоку. У вишим предјелима очекује се око 10 степени Целзијусових.
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