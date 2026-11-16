Logo

Стиже промјена времена: Ево шта доноси уторак

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 10:46

Коментари:

0
киша вријеме пљусак временска прогноза
Фото: ATV

У Републици Српској сутра ће бити промјенљиво облачно, топлије и вјетровито вријеме, уз повремену кишу у јужним и крајњим западним предјелима, док ће у осталим крајевима бити суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Ујутру ће око ријека и у котлинама бити пролазне магле, а током дана очекује се умјерена до јака јужна вјетровитост. На сјеверу ће дувати слаб и промјенљив вјетар.

У вечерњим часовима и током наредне ноћи падавине ће јачати и захватити већину предјела, док ће вјетар постепено слабити.

Минимална температура ваздуха биће од један до осам степени, на југу до 12 степени Целзијусових, док ће максимална износити од 14 степени на западу до 20 степени на истоку. У вишим предјелима очекује се око 10 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

вријеме сутра

Временска прогноза

РХМЗ

метеоролози

Коментари (0)

Више из рубрике

хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Друштво

Крај блокада и лоше среће: Ова четири знака до краја новембра очекује успјех о којем су маштали

1 ч

0
Колона аутомобила.

Друштво

За девет мјесеци украдено 115 возила, највише у ФБиХ

2 ч

0
У бесплатној провјери техничке исправности возила у Приједору најчешћи уочени недостаци су у вези са кочионом течношћу и свјетлима, а примјетно је и да возачи задржавају љетне гуме након 1. новембра, изјавио је данас у Приједору Предраг Ликокур из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Друштво

Бесплатни технички прегледи возила у овим градовима

3 ч

0
беба пелене пемпас

Друштво

Република Српска богатија за 24 бебе

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима