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Република Српска богатија за 24 бебе

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АТВ редакција
16.11.2026 08:33

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беба пелене пемпас
Фото: Pexels/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 11 дјевојчица и 13 дјечака.

У Бањалуци је рођено 11 беба, у Градишци четири, Фочи три, Добоју двије, а по једна у Бијељини, Приједору, Источном Сарајеву и Зворнику, речено је Срни у породилиштима у овим локалним заједницама.

Пет дјевојчица и шест дјечака рођено је у Бањалуци, три дјевојчице и дјечак у Градишци, два дјечака и дјевојчица у Фочи, дјевојчица и дјечак у Добоју, дјевојчица у Зворнику, а по један дјечак у Бијељини, Приједору и Источном Сарајеву.

У породилиштима у Требињу и Невесињу није било новорођених.

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Тагови :

рођене бебе

Породилишта

Република Српска

порођај

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