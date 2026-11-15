Колоне возила на седам граничних прелаза према Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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На седам граничних прелаза чека се у колони на излазу из БиХ према Хрватској.
Чекања су на граничним прелазима Градишка, Брод, Свилај, Орашје, Шамац, Велика Кладуша и Изачић, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Задржавања на осталим прелазима нису дужа од 30 минута.
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