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Колоне возила на седам граничних прелаза према Хрватској

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АТВ редакција
15.11.2026 21:58

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гранични прелаз Градишка
Фото: HAK

На седам граничних прелаза чека се у колони на излазу из БиХ према Хрватској.

Чекања су на граничним прелазима Градишка, Брод, Свилај, Орашје, Шамац, Велика Кладуша и Изачић, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Задржавања на осталим прелазима нису дужа од 30 минута.

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Тагови :

Гранични прелаз

гужве на граници

БиХ

Хрватска

Ауто-мото савез Републике Српске

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