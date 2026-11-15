Logo

Вјенчали се Бранислав Бореновић и Соња Томаш

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
15.11.2026 16:06

Коментари:

1
Члан Покрета Сигурна Српска дугогодишњи посланик у ПС БиХ, Бранислав Бореновић и његова изабраница Соња Томаш, директорица Економске школе у Бањалуци, данас су рекли судбоносно да.
Фото: x/ Branislav Borenović

Члан Покрета Сигурна Српска, Бранислав Бореновић и његова изабраница Соња Томаш, директорица Економске школе у Бањалуци, данас су рекли судбоносно да.

Црквено вјенчање је обављено у Цркви Светог Василија Острошког у Београду, а Бореновић је на друштвеној мрежи Икс подијелио лијепе вијести уз поруку:

"Љубав је путовање које је најљепше када се дијели. Уз Божји благослов, Соња и ја".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бранислав Бореновић

Соња Томаш

вјенчање

Београд

Брак

Свадба

Коментари (1)

Више из рубрике

Отац нестале Францускиње моли грађане БиХ за помоћ: Кћерке му нема 19 мјесеци

Друштво

Отац нестале Францускиње моли грађане БиХ за помоћ: Кћерке му нема 19 мјесеци

2 ч

0
Муслимани у БиХ, Хрватској, Словенији и Србији добили новог поглавара

Друштво

Муслимани у БиХ, Хрватској, Словенији и Србији добили новог поглавара

2 ч

0
киша облачно невријеме

Друштво

Да ли нова седмица доноси промјене: Ево какво нас вријеме очекује сутра

3 ч

0
Патријарх Павле

Друштво

Обиљежено 17 година од смрти патријарха Павла, служен помен у манастиру Раковица

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима