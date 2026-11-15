Вјенчали се Бранислав Бореновић и Соња Томаш

Аутор:АТВ редакција
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Члан Покрета Сигурна Српска, Бранислав Бореновић и његова изабраница Соња Томаш, директорица Економске школе у Бањалуци, данас су рекли судбоносно да.
Црквено вјенчање је обављено у Цркви Светог Василија Острошког у Београду, а Бореновић је на друштвеној мрежи Икс подијелио лијепе вијести уз поруку:
"Љубав је путовање које је најљепше када се дијели. Уз Божји благослов, Соња и ја".
Љубав је путовање које је најљепше када се дијели.
Уз Божји благослов, Соња и ја ❤️ https://t.co/Z95ZgucC72— Branislav Borenović (@BBorenovic) November 15, 2026
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