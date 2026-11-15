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Муслимани у БиХ, Хрватској, Словенији и Србији добили новог поглавара

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АТВ редакција
15.11.2026 14:57

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Муслимани у БиХ, Хрватској, Словенији и Србији добили новог поглавара
Фото: YouTube/BHRT

Досадашњи сарајевски муфтија Неџад Грабус данас је преузео дужност поглавара Исламске заједнице у Босни и Херцеговини и тако постао врховни вјерски ауторитет муслимана у БиХ, Хрватској, Словенији и Србији.

Свечаност устоличења Неџада Грабуса (58) одржана је у Гази Хусрев-беговој џамији у Сарајеву. Он је за реиса изабран 10. октобра гласањем у посебном изборном тијелу Сабора ИЗ у БиХ, с мандатом од седам година који се може продужити на исти период. На тој ће позицији наслиједити Хусеина Кавазовића, који је на челу Исламске заједнице био протеклих 14 година.

Документ под називом меншура, односно указ о именовању за реисул-улему којим се потврђује законитост избора и шеријатске овласти, Грабусу је у присуству званичника и гостију из 23 државе уручио предсједник Сабора ИЗ Едхем Бичакчић.

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Тагови :

Неџад Грабус

исламска заједница

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