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Да ли нова седмица доноси промјене: Ево какво нас вријеме очекује сутра

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АТВ редакција
15.11.2026 14:03

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киша облачно невријеме
Фото: ATV

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује облачно са кишом, а повремено ће бити и јачих падавина.

Ујутро ће бити облачно, а на југу и западу повремена киша која ће постепено захватити већину предјела.

Највише падавина очекује се у Херцеговини и на крајњем западу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха износиће од три до осам, а максимална од 10 на западу до 16 степени Целзијусових на истоку.

Увече и наредне ноћи падавине ће престати.

Јаче наоблачење са југа од средине дана данас је условило кишу, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница један степен, Соколац, Приједор, Бихаћ и Сански Мост два, Нови Град три, Рибник, Јајце и Ливно четири, Мркоњић Град, Бугојно и Зеница пет, Бањалука, Добој и Сарајево шест, Чемерно, Вишеград, Фоча и Градачац седам, Гацко, Иван седло и Тузла осам, Бијељина и Сребреница девет, Мостар 10, Билећа 11, Требиње 13, а Неум 14 степени Целзијусових.

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Тагови :

Киша

Временска прогноза

падавине

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