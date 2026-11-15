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Савремени богоносци – промоција књиге у Бања Луци

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15.11.2026 10:59

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Промоција књиге Небојша Лазић
Фото: Ustupljena fotografija

У понедјељак, 16. новембра у 20 часова, у Кући Милановића у Бања Луци одржаће се промоција књиге Савремени богоносци аутора Небојше Лазића.

О књизи ће, уз аутора, говорити професор др Олег Солдат, организацију промоције спроводи Културбокс и Милијана Бојић.

Књига, недавно објављена, представља синтезу искушења и ношења крста савремених јунака – не великих и славних, већ оних малих, обичних, дискретних. То су људи који цио живот носе свој крст, а када дође час да га понесу до краја, често остану без снаге.

Лазић пише о љубави очева према синовима и синова према мајкама, о породицама које се ломе и опет устају, о слободи иза решетака и у болничком кревету, о дјеци која свједоче вјеру јаче од одраслих.

“Сви некако пишу велике подвиге, велике јунаке, а ја пишем о тим малим, обичним људима, о дискретним херојима… о човјеку који цио живот носи крст и на крају, када треба да понесе свој крст, нема довољно снаге“, каже аутор.

У времену када савремени life coach-еви позивају да „тражимо себе“ и постанемо „најбоља могућа верзија себе“, Лазић нуди другачији пут:

“То звучи лијепо и примамљиво, али ја дубоко вјерујем да ћемо, ако нађемо Бога, наћи и себе.“

Књига говори о значају Цркве за савременог човјека који је често изгубљен и тражи себе на погрешним мјестима, не схватајући да тек тражећи Христа налази и себе. Човјек постаје богоносац не онда када говори о Богу, него када допусти да Христос живи у њему и кроз њега дјелује у свијету. То је пут од боготражитеља до богоносца – пут на којем човјек више не доказује Бога, већ Га носи у себи кроз патњу, покајање и љубав према најпрезренијима.

Много је лакше причати вјеру него је живјети овдје и сада. Савремени богоносци су свједочанство вјере у пракси: кроз дијалоге, страдање, самоиспитивање и самопорицање – све до тренутка када молитва заћути, остане самоћа и срце које дозива Бога.

Промоција је прилика за све који нису одустали од смисла и трагања, да кроз разговор и конструктивни дијалог заједно учимо. Добродошли сте.

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Тагови :

Промоција књиге

Небојша Лазић

Бањалука

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