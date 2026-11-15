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У Српској рођено 10 беба

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АТВ редакција
15.11.2026 08:40

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, шест дјевојчица и четири дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Пет беба рођено је у Бањалуци, двије у Градишци и по једна у Добоју, Фочи и Бијељини.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и дјечак, у Градишци дјечак и дјевојчица, у Добоју дјевојчица и у Фочи и Бијељини по један дјечак.

Порода није било у Зворнику, Приједору, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

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