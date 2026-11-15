У Српској рођено 10 беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, шест дјевојчица и четири дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Пет беба рођено је у Бањалуци, двије у Градишци и по једна у Добоју, Фочи и Бијељини.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и дјечак, у Градишци дјечак и дјевојчица, у Добоју дјевојчица и у Фочи и Бијељини по један дјечак.
Порода није било у Зворнику, Приједору, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
20 ч0
Друштво
20 ч0
Друштво
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму