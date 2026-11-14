Три знака којима сљедећа седмица доноси срећу и лијепе вијести

Аутор:АТВ редакција
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Сљедећа седмица доноси нове прилике, занимљива познанства и могућност да се остваре жеље које су дуго биле на чекању.
Посебно повољан период очекује три знака Зодијака, којима би наредни дани могли донијети успјех на послу, радост у љубави и побољшање финансијске ситуације.
Биковима слиједи период у којем ће се труд и стрпљење коначно исплатити. На послу би могли добити занимљиву понуду или прилику за напредовање, док ће финансије кренути у повољнијем смјеру. У љубави их очекују лијепи тренуци и више пажње од особе до које им је стало. Слободни Бикови могли би упознати некога ко ће пробудити њихово интересовање.
Ракови би наредне седмице могли дочекати вијести које ће им поправити расположење. Неријешена питања на послу коначно би могла добити повољан епилог, а подршка блиских људи помоћи ће им да направе важан корак. На љубавном плану слиједи више искрености и њежности. Слободни Ракови могли би обновити контакт са особом из прошлости или започети нову романсу.
Вагама наредна седмица доноси прилику за нови почетак. Њихове идеје могле би наићи на одобравање, а разговор са важном особом отворити врата пословној сарадњи. Могуће је и пријатно финансијско изненађење. У љубави ће бити више хармоније, романтике и лијепих тренутака, а слободне Ваге могле би привући пажњу особе која им се већ неко вријеме допада.
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