Коначно се поправља хидролошка ситуација: Почело пуњење Билећког језера

Аутор:Бојан Носовић
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Након дугог периода изразито неповољне хидролошке ситуације, коначно стижу добре вијести за хидроенергетски систем Херцеговине. Обилне падавине претходних дана почеле су да поправљају стање на сливовима, а вода полако пристиже и у Билећко језеро, највећу хидроакумулацију у Републици Српској.
Билећко језеро било је на историјски ниском нивоу, а због недостатка воде Хидроелектране на Требишњици (ХЕТ) готово два мјесеца нису производиле електричну енергију.
Највише кише пало је на подручју Гацка, одакле се очекује значајан доток воде према Билећкој акумулацији. То би у наредном периоду требало додатно да поправи хидролошку ситуацију и створи повољније услове за производњу електричне енергије.
Konačno se popravlja hidrologija. Počela je da se puno hidroakumulacija Bileća. Jezero je bilo nikad praznije pa HET nije proizvodio struju oko dva mjeseca. Najviše kiše palo je u Gacku i ta voda će u Bilećko jezero. @AtvBanjaluka https://t.co/QtVaWhLQ1u— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) November 14, 2026
Након сушног периода и озбиљног пада нивоа акумулације, нове падавине буде наду да би хидроенергетски систем Херцеговине коначно могао да се опорави.
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