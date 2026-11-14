Коначно се поправља хидролошка ситуација: Почело пуњење Билећког језера

Konačno se popravlja hidrologija. Počela je da se puno hidroakumulacija Bileća. Jezero je bilo nikad praznije pa HET nije proizvodio struju oko dva mjeseca. Najviše kiše palo je u Gacku i ta voda će u Bilećko jezero. @AtvBanjaluka https://t.co/QtVaWhLQ1u