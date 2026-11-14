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Коначно се поправља хидролошка ситуација: Почело пуњење Билећког језера

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Новинар АТВ Бојан Носовић
14.11.2026 11:03

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Коначно се поправља хидролошка ситуација: Почело пуњење Билећког језера
Фото: X/Bojan Nosović ATV

Након дугог периода изразито неповољне хидролошке ситуације, коначно стижу добре вијести за хидроенергетски систем Херцеговине. Обилне падавине претходних дана почеле су да поправљају стање на сливовима, а вода полако пристиже и у Билећко језеро, највећу хидроакумулацију у Републици Српској.

Билећко језеро било је на историјски ниском нивоу, а због недостатка воде Хидроелектране на Требишњици (ХЕТ) готово два мјесеца нису производиле електричну енергију.

Највише кише пало је на подручју Гацка, одакле се очекује значајан доток воде према Билећкој акумулацији. То би у наредном периоду требало додатно да поправи хидролошку ситуацију и створи повољније услове за производњу електричне енергије.

Након сушног периода и озбиљног пада нивоа акумулације, нове падавине буде наду да би хидроенергетски систем Херцеговине коначно могао да се опорави.

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Тагови :

Требишњица

Билећко језеро

водостај

Хидроелектрана

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