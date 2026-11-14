Logo

Лијепо вријеме на Свете Враче: Шта то значи према народном вјеровању?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
14.11.2026 10:18

Коментари:

0
Свети Врачи, Козма и Дамјан
Фото: YouTube/printscreen

Ако је на Свете Враче, 14. новембра, лијепо и сунчано вријеме, у појединим народним вјеровањима то се тумачи као наговјештај благе и повољне зиме.

За Свете Враче, Светог Козму и Дамјана, забиљежена су вјеровања везана за здравље, оздрављење и избјегавање тешких физичких послова.

Свети Врачи

Друштво

Данас су Свети Врачи: Молитва за здравље и обичаји које вјерници поштују

Народ вјерује да вријеме на одређене празнике може наговијестити каква нас зима очекује, а сунце и лијепо вријеме на Свете Враче у неким крајевима повезују се са благом зимом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свети Врачи

Козма и Дамјан

вјеровања и обичаји

Вријеме

сунчано и топло

Коментари (0)

Више из рубрике

Његове ријечи и данас одјекују: Сјећање на патријарха Павла

Друштво

Његове ријечи и данас одјекују: Сјећање на патријарха Павла

3 ч

0
Несвакидашња ситуација забиљежена је на путу од Тополе према Елезагићима, гдје се прасе слободно креће коловозом.

Друштво

Необичан призор код Тополе: Прасе на путу, возачи на опрезу

3 ч

0
снијег стројице цеста коловоз аута саобраћај зима

Друштво

Гдје је у Српској нападало највише снијега?

3 ч

0
беба пелене пемпас

Друштво

Српска богатија за 19 беба

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима