Лијепо вријеме на Свете Враче: Шта то значи према народном вјеровању?

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Фото: YouTube/printscreen

Ако је на Свете Враче, 14. новембра, лијепо и сунчано вријеме, у појединим народним вјеровањима то се тумачи као наговјештај благе и повољне зиме.

За Свете Враче, Светог Козму и Дамјана, забиљежена су вјеровања везана за здравље, оздрављење и избјегавање тешких физичких послова. Друштво Данас су Свети Врачи: Молитва за здравље и обичаји које вјерници поштују Народ вјерује да вријеме на одређене празнике може наговијестити каква нас зима очекује, а сунце и лијепо вријеме на Свете Враче у неким крајевима повезују се са благом зимом.

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