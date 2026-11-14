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Гдје је у Српској нападало највише снијега?

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АТВ редакција
14.11.2026 08:44

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Фото: Društvene Mreže

У Републици Српској осванули су многи градови и мјеста под снијежним покривачем, а рекордер овог јутра је Хан Пијесак.

На Хан Пијеску пало је осам центиметара снијега, на Сокоцу четири, у Кнежеву и Калиновику по три, а у Вишеграду и Сребреници по један, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

А гдје је најхладније?

Температура ваздуха у 8.00 часова: Чемерно минус два, Сребреница један, Фоча, Вишеград и Бихаћ два, Рибник и Зеница три, Бањалука, Добој, Брчко и Тузла четири, Бијељина пет, Билећа шест, Требиње девет, Мостар 10, те Неум 11 степени Целзијусових.

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Тагови :

Снијег

Република Српска

РХМЗ

градови

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