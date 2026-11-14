Опрез за воланом: Снијег у планинама, клизишта на бројним путевима

Аутор:АТВ редакција
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Из Ауто-мото савеза Републике Српске саопштено је да су коловози мокри и клизави и на осталим путевима, понегдје има и магле, а возачи су упозорени на опасност од одрона.
Савјетује се брзина прилагођена условима на путу и нестабилним временским условима.
На граничним прелазима задржавања јутрос нису дужа од 30 минута.
Због изградње кружног тока, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на регионалном путу Горња Вијака на укрштању са прикључком за ауто-пут и планираним саобраћајницама за пословну зону у Прњавору.
На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.
Почели су радови на магистралном путу Бијељина-Брчко у зони Брезово поље и на регионалном путном правцу у зони Лукавица-Пипери.
У току су радови на дионици магистралног пута Драготиња-Приједор гдје је обавезно поштовање саобраћајне сигнализације.
Због санације пјешачких стаза на мосту преко ријеке Саве, измјењен је режим саобраћаја на дионици од Градишке према граници са Хрватском.
Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.
Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.
Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.
На снази је измјена саобраћаја на магистралним путевима код Бијељине због радова везаних за изградњу ауто-пута Рача-Бијељина, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.
Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.
На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Билећа-Требиње у мјесту Жудојевићи, затим Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, као и код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.
У ФБиХ због радова на заштити косина, за саобраћај је затворен мост Херцеговина на ауто-путу у смјету смјеру Почитељ-Бијача, а саобраћа се двосмјерно, супротном страном ауто-пута. Такође, због радова у тунелу Херцеговина у смјеру Бијача-Почитељ затворена је претицајна трака, па се саобраћа само возном траком.
Због санације потпорног зида, на улазу у тунел Клопче, на дионици ауто-пута у смјеру Зеница југ-Зеница сјевер, саобраћа се успорено.
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