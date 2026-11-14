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Зима показала зубе: Снијег пао у више градова, ево шта нас данас чека

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АТВ редакција
14.11.2026 08:31

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снијег коловози
Фото: Društvene Mreže

У Републици Српској и ФБиХ данас прије подне биће облачно уз слабе падавине, па ће се током дана разведрити када се очекују и сунчани периоди.

Киша се прије подне очекује у нижим, а сусњежица и снијег у брдско-планинским предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова, а у Херцеговини у првом дијелу дана умјерена до јака бура, која ће послије подне слабити.

Дневна температура ваздуха од четири до девет, на југу до 15, а у вишим предјелима од нула степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је претежно облачно вријеме са слабом кишом на југу и на истоку.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Чемерно минус два, Сребреница један, Фоча, Вишеград и Бихаћ два, Рибник и Зеница три, Бањалука, Добој, Брчко и Тузла четири, Бијељина пет, Билећа шест, Требиње девет, Мостар 10, те Неум 11 степени Целзијусових.

На Хан Пијеску пало је осам центиметара снијега, на Сокоцу четири, у Кнежеву и Калиновику по три, а у Вишеграду и Сребреници по један.

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РХМЗ

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