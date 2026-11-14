Српска богатија за 19 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, девет дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Тринаест беба рођено је у Бањалуци, по двије у Добоју и Зворнику, а по једна у Требињу и Невесињу.
У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и шест дјечака, у Добоју и Зворнику по један дјечак и по једна дјевојчица, а у Требињу и Невесињу по један дјечак.
Порода није било у Приједору, Фочи, Бијељини, Градишци и Источном Сарајеву.
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