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Српска богатија за 19 беба

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АТВ редакција
14.11.2026 08:32

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беба пелене пемпас
Фото: Pexels/ Emma Bauso

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, девет дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Тринаест беба рођено је у Бањалуци, по двије у Добоју и Зворнику, а по једна у Требињу и Невесињу.

У Бањалуци је рођено седам дјевојчица и шест дјечака, у Добоју и Зворнику по један дјечак и по једна дјевојчица, а у Требињу и Невесињу по један дјечак.

Порода није било у Приједору, Фочи, Бијељини, Градишци и Источном Сарајеву.

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Тагови :

рођене бебе

Породилишта

Република Српска

беба

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