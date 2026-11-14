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Необичан призор код Тополе: Прасе на путу, возачи на опрезу

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АТВ редакција
14.11.2026 08:59

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Несвакидашња ситуација забиљежена је на путу од Тополе према Елезагићима, гдје се прасе слободно креће коловозом.
Фото: Društvene Mreže

Да је увелико започела сезона свињокоља, доказ је и несвакидашња ситуација, коју су подијелили возачи, који су саобраћали овог јутра на путу од Тополе према Елезагићима.

Несвакидашња ситуација забиљежена је на путу од Тополе према Елезагићима, гдје се прасе слободно креће коловозом.

На ову појаву упозорили су грађани у једној од вибер група, уз апел возачима да буду опрезни приликом кретања овом дионицом.

Прасе код Тополе
Прасе код Тополе
Društvene Mreže

С обзиром на то да животиња може изненада изаћи пред возило, возачима се савјетује да прилагоде брзину и обрате пажњу на стање на путу.

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Тагови :

Градишка

Општина Топола

прасе

саобраћај

Возачи

прасе на путу

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