Необичан призор код Тополе: Прасе на путу, возачи на опрезу

Аутор:АТВ редакција
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Да је увелико започела сезона свињокоља, доказ је и несвакидашња ситуација, коју су подијелили возачи, који су саобраћали овог јутра на путу од Тополе према Елезагићима.
Несвакидашња ситуација забиљежена је на путу од Тополе према Елезагићима, гдје се прасе слободно креће коловозом.
На ову појаву упозорили су грађани у једној од вибер група, уз апел возачима да буду опрезни приликом кретања овом дионицом.
С обзиром на то да животиња може изненада изаћи пред возило, возачима се савјетује да прилагоде брзину и обрате пажњу на стање на путу.
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