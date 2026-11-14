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Какво нас вријеме очекује сутра у Српској

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АТВ редакција
14.11.2026 11:32

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мраз минус хладноћа снијег зима вријеме
Фото: Pexels/ Ann Hannes

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити промјенљиво облачно и хладно јутро, уз пролазну маглу и ниску облачност дуж ријека и у котлинама.

Током дана очекују се сунчани периоди, али ће постепено долазити до наоблачења са запада, које ће послије подне и увече донијети кишу у јужним и западним предјелима.

У осталим крајевима слаба киша могућа је само локално, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, промјенљивог или сјеверног смјера, док се у Херцеговини и на планинама током дана очекује умјерен до појачан јужни вјетар.

Минимална температура ваздуха биће од минус два до два степена Целзијусова, на југу до девет, а у вишим предјелима до минус пет степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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