Какво нас вријеме очекује сутра у Српској

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити промјенљиво облачно и хладно јутро, уз пролазну маглу и ниску облачност дуж ријека и у котлинама.
Током дана очекују се сунчани периоди, али ће постепено долазити до наоблачења са запада, које ће послије подне и увече донијети кишу у јужним и западним предјелима.
У осталим крајевима слаба киша могућа је само локално, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, промјенљивог или сјеверног смјера, док се у Херцеговини и на планинама током дана очекује умјерен до појачан јужни вјетар.
Минимална температура ваздуха биће од минус два до два степена Целзијусова, на југу до девет, а у вишим предјелима до минус пет степени.
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