Преминуо најстарији становник Србије: Женио се пет пута, открио тајну дуговјечности

Аутор:АТВ редакција
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Вукосав Ђорђевић из Зајечара, најстарији становник Србије, преминуо је 10. новембра у 107. години живота. Иза њега је остало више од једног вијека испуњеног радом, искушењима, породичним тренуцима и успоменама које су обиљежиле читаву једну епоху.
Рођен 1920. године, дјетињство је провео у сиромаштву, на обронцима Старе планине, у селу Црни Врх. Његов животни пут водио га је кроз бурна историјска времена, Други свјетски рат, војну службу и године рада.
Током Другог свјетског рата био је у партизанима и учествовао у ослобађању Сарајева. Након рата наставио је војну каријеру. Десет година провео је у војној служби, из које је понио бројна сјећања и одликовања. Ипак, највећи дио радног вијека провео је на жељезници, радећи као машиновођа.
У пензију је отишао 1977. године, али за њега то није значило и крај радног живота. Наставио је да ради, како је сам говорио, "шта год је стигао". Рад и кретање остали су дио његове свакодневице и у дубокој старости, а често је говорио да рад спасава човјека, пише Радио Магнум.
Ипак, када би говорио о ономе што му је у животу било најдрагоцјеније, Вукосав није издвајао одликовања, године проведене у служби нити оно што је својим рукама створио. Најљепше успомене биле су му оне породичне - тренуци проведени са дјецом.
"Е, најлепше, нема боље од овог кад скупим своју децу око себе, па се играмо, и ја пристанем, као дете, са њих заједно. То ми је било најдраже, да децу чувам. Волео сам децу, а нарочито мушку децу. То су војници. Е, то ми је најдраже", причао је Вукосав за медије.
И у позним годинама остао је виталан и активан. Бицикл је возио све до 103. године, а свој 106. рођендан прославио је крајем септембра ове године, окружен породицом.
Када су га питали у чему је тајна његове дуговјечности, често је одговарао да је то рад. Млађима је поручивао да буду вриједни, да се крећу и да не одустају од рада.
Никада у животу, говорио је, није конзумирао кафу, алкохол и цигарете. Женио се пет пута, а посљедњи пут 1995. године са петом супругом Љубицом, која је 20 година млађа од њега. Имао је три сина и кћерку.
Ове године, 14. марта, након смрти 106-годишњег Живорада Марковића из Београда, постао је најстарија жива особа у Србији.
Вукосав Ђорђевић иза себе је оставио живот који је трајао дуже од једног вијека, али и једноставне поруке које не застаријевају. А можда се његова највећа животна мудрост крије управо у ријечима о породици, дјеци и радости коју човјеку могу донијети најобичнији заједнички тренуци.
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