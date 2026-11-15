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Земљотрес у БиХ: Грађани пријавили снажно подрхтавање и необичну буку

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АТВ редакција
15.11.2026 07:52

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Подрхтавање тла забиљежено је јутрос, 15. новембра, у 5.45 часова у БиХ, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ).

Након земљотреса, грађани су на страници ЕМСЦ-а остављали коментаре о томе како су осјетили подрхтавање. Пријаве су, између осталог, стигле из сарајевских насеља Кобиља Глава, Кошевско и Велешићи.

Један од становника Кобиље Главе навео је да је на осмом спрату зграде чуо снажан удар, али да није осјетио љуљање.

Други грађанин из истог насеља описао је подрхтавање као снажно, али краткотрајно. Љуљање је осјетио и становник Велешића.

У коментарима су се могли прочитати и описи попут: „Кошевско, лагано“, „Кратко, Велешићи“, „Заљуљало се уз велику буку попут експлозије, али је брзо прошло. Близу Вјечне ватре сам“ и „Чуло се као да је нешто пало на зграду“.

Према тренутно доступним подацима на страници ЕМСЦ-а, нису наведени магнитуда, дубина ни тачна локација епицентра земљотреса, преноси Аваз.

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Тагови :

Земљотрес

Сарајево

ЕМСЦ

потрес

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