Земљотрес у БиХ: Грађани пријавили снажно подрхтавање и необичну буку

Аутор:АТВ редакција
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Подрхтавање тла забиљежено је јутрос, 15. новембра, у 5.45 часова у БиХ, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра (ЕМСЦ).
Након земљотреса, грађани су на страници ЕМСЦ-а остављали коментаре о томе како су осјетили подрхтавање. Пријаве су, између осталог, стигле из сарајевских насеља Кобиља Глава, Кошевско и Велешићи.
Један од становника Кобиље Главе навео је да је на осмом спрату зграде чуо снажан удар, али да није осјетио љуљање.
Други грађанин из истог насеља описао је подрхтавање као снажно, али краткотрајно. Љуљање је осјетио и становник Велешића.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 29 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/wvJb2b4Cnz— EMSC (@LastQuake) November 15, 2026
У коментарима су се могли прочитати и описи попут: „Кошевско, лагано“, „Кратко, Велешићи“, „Заљуљало се уз велику буку попут експлозије, али је брзо прошло. Близу Вјечне ватре сам“ и „Чуло се као да је нешто пало на зграду“.
Према тренутно доступним подацима на страници ЕМСЦ-а, нису наведени магнитуда, дубина ни тачна локација епицентра земљотреса, преноси Аваз.
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