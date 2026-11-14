„Школа атопије“ у Бањалуци: Едукација родитеља кључна за лијечење дерматитиса

Аутор:АТВ редакција
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За препознавање и лијечење атопијског дерматитиса од великог је значаја едукација родитеља и обољелих, као и правилна њега, истакнуто је на радионици "Школа атопије" у Бањалуци.
Начелник Клинике за кожне и полне болести УКЦ-а Српске Сања Умичевић Шипка рекла је да је "Школа атопије" прилика за едукацију родитеља дјеце која имају атопијски дерматитис, као и свих оних који живе са тим обољењем.
Намјера је да се подигне свијест о лијечењу, терапији, те представи мултидисциплинарни приступ у лијечењу.
"Циљ је представити савјете како правилно његовати кожу, користити различите лијекове, примјењивати системску терапију, као и све друге савјете који су корисни за родитеље обољеле од атопијског дерматитиса", рекла је Умичевић Шипка новинарима на отварању едукације синоћ у Бањалуци.
Предсједник Удружења родитеља обољеле дјеце од атопијског дерматитиса Бранкица Милошевић Тешић истакла је да је све већи број дјеце са тим обољењем.
"Не постоји довољно развијена свијест о томе шта је атопијски дерматитис. Потребно је свијест подићи у школама. Дјеца са атопијским дерматитисом су јако нервозна, потребно је имати мало више емпатије за дјецу са тим обољењем", напоменула је Тешићева.
Предсједник Удружења дерматовенеролога "КУТИС" Јелена Петковић Дабић рекла је да је Школа атопије основана да би и љекари обогатили своја знања о атопијском дерматитису, те се остварила сарадња између љекара и удружења родитеља дјеце обољеле од атопијског дерматитиса, преноси Срна.
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