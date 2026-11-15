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У овим градовима нездрав ваздух

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АТВ редакција
15.11.2026 09:34

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загађен ваздух
Фото: ATV

Ваздух је јутрос нездрав у Бањалуци, Добоју, Лукавцу, Живиницама, Тешњу, Тузли, Какњу и Сарајеву, подаци су сајта "Еко-акција".

У Лукавцу и Живиницама индекс загађености је од 155, а према мјерењу у 8.00 часова, ваздух је нездрав за осјетљиве групе у Тешњу, гдје је индекс загађености 143, у Бањалуци 138, Тузли 114, Добоју 106, Какњу 104, те 103 у Сарајеву.

Нездрав ваздух може изазвати појачане симптоме и интензитет болести код лица са болестима срца и дисајних органа, попут астме, док би остали становници могли почети осјећати негативан утицај загађења на здравље, преноси Срна.

загађен ваздух

Бања Лука

Гверо о загађењу у Бањалуци: Ситуација иста или гора, потребно системско рјешење

Плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе требали би да смање било какве физичке активности напољу, док би продужена или већа напрезања требали избјегавати и сви остали.

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Тагови :

загађен ваздух

Загађен ваздух у Бањалуци

Добој

Лукавац

Сарајево

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