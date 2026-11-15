У овим градовима нездрав ваздух

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ваздух је јутрос нездрав у Бањалуци, Добоју, Лукавцу, Живиницама, Тешњу, Тузли, Какњу и Сарајеву, подаци су сајта "Еко-акција".
У Лукавцу и Живиницама индекс загађености је од 155, а према мјерењу у 8.00 часова, ваздух је нездрав за осјетљиве групе у Тешњу, гдје је индекс загађености 143, у Бањалуци 138, Тузли 114, Добоју 106, Какњу 104, те 103 у Сарајеву.
Нездрав ваздух може изазвати појачане симптоме и интензитет болести код лица са болестима срца и дисајних органа, попут астме, док би остали становници могли почети осјећати негативан утицај загађења на здравље, преноси Срна.
Бања Лука
Гверо о загађењу у Бањалуци: Ситуација иста или гора, потребно системско рјешење
Плућни и срчани болесници, труднице, дјеца и старије особе требали би да смање било какве физичке активности напољу, док би продужена или већа напрезања требали избјегавати и сви остали.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
18 ч0
Бања Лука
18 ч4
Бања Лука
1 д5
Бања Лука
2 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму