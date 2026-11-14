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Петиција без одговора, загађење без рјешења

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Милица Марјановић
14.11.2026 19:16

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Петиција без одговора, загађење без рјешења
Фото: АТВ

Град Бањалука требало је да представи план за смањење загађења ваздуха, објасни шта намјерава да предузме и јавност редовно информише о његовом квалитету. То је петицијом тражила неформална група „Маме против загађења“.

Одговор никада нису добиле, па је Окружни суд у Бањалуци усвојио њихов захтјев о и утврдио да су Скупштина града и њен предсједник прекршили уставно право подносиоца петиције да добије одговор.

"Од Петиције па до данас ми имамо доказе, писане доказе, да су грађани препознали проблем, да су се обраћали органима Града Бањалука, и другим институцијама, захтјевима да се заштите, и да се проблем рјешава. Као доказ исхода тих поступака имамо, осим писане коресподенције и онога што се из ње може ишчитати, ситуацију да и данас имамо напољу загађење ваздуха, ваздух категорисан као нездрав, а да дјеца несметано иду у школе, у вртиће, и да се јавни живот опет одвија неометано", рекла је Драгана Станковић, адвокат.

Међутим, предсједник Скупштине града тврди да одборници нису ни могли да одговоре на захтјев који, како каже, није у њиховој надлежности. Скупштина може расправљати само о материјалима које припреми Градска управа, а тај материјал, тврди Љубо Нинковић, никада није стигао пред одборнике.

"Дакле ми нисмо у могућности да напишемо и ставимо на сједницу материјал који се од нас захтијева од стране неформалне групе које заступа адвокатица и ми нисмо намјерно повриједили нечије право већ је градоначелник тај који је требао написати такву врсту материјала и нама доставити на расправу", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бањалука.

Тако се од питања како заштитити грађане од загађеног ваздуха стигло до питања ко је требало да припреми папире. Док се институције позивају на надлежности и пребацују одговорност, ваздух не чека ни материјале ни сједнице. А градоначелник поручује да рјешење неће доћи преко ноћи.

"Наравно да нам не прија ситуација, да је град морао формирати тијело да прати такве ствари ми не желимо да овај проблем занемаримо и не можемо људе да лажемо да имамо магични штапић, ово ће ићи споро лагано и полако", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.

Магични штапић, можда, није потребан. Али јесу конкретне мјере, рокови и јасна информација грађанима шта Град намјерава да уради. Јер док се проблем рјешава „споро, лагано и полако“, загађење не прави паузу, а грађани и даље чекају да институције коначно пређу са ријечи на дјела.

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Тагови :

загађен ваздух

Бањалука

загађење

Загађен ваздух у Бањалуци

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