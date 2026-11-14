Полиција реаговала због „часних сестара“ у Лакташима, уручен прекршајни налог

Аутор:Марија Милановић
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Бизарни тренд „часне сестре“ или „гроке“, како се још другачије назива забиљежен је у појединим градовима у Србији, али су и грађани Републике Српске пријавили сличне појаве полицији.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске упознато је са појавом група особа обучених у одоре налик онима које носе часне сестре, потврдили су за АТВ.
Како даље наводе, полицијски службеници Полицијске станице Лакташи 29. октобра у вечерњим часовима запримили више пријава грађана, којом приликом су пријављивали да су узнемирени због фотографија и видео – снимака који су се појавили на друштвеним мрежама, а на којима су приказане особе одјевене у одоре часних сестра, које се крећу улицама Лакташа.
Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи су предузимањем мјера и радњи идентификовали лице које је уз помоћ вјештачке интелигенције креирало и на друштвене мреже пласирало наведене фотографије и видео – снимке.
Лицу је уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 8. Закона о јавном реду и миру, наводе за АТВ из ПУ Бањалука.
Бања Лука
„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!
Подсјећања ради, у протеклом периоду на друштвеним мрежама појавили су се видео снимци особа одјевених у одоре налик онима које носе часне сестре и са маскама на лицима тврдећи да су дошли и у Бањалуку.
Друштво
Бизарни тренд шири се регионом: Да ли ће „часне сестре“ стићи и код нас?
С обзиром на позадину видео снимка, установљено је да се не ради о Бањалуци, али грађани и даље страхују да би „гроке“ могли срести и код нас.
Грађанима из ПУ Бањалука савјетују да уколико се осјете угрожено исто могу пријавити надлежној полицијској станици или бесплатним позивом на број телефона „122“.
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