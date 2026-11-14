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Полиција реаговала због „часних сестара“ у Лакташима, уручен прекршајни налог

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Марија Милановић
14.11.2026 09:42

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Након Србије, земаља региона, али и свијета, одакле је кренуо овај језиви тренд, који подсјећа на филмове страве и ужаса, дошао је и у Бањалуку.
Фото: TikTok/printscreen

Бизарни тренд „часне сестре“ или „гроке“, како се још другачије назива забиљежен је у појединим градовима у Србији, али су и грађани Републике Српске пријавили сличне појаве полицији.

Министарство унутрашњих послова Републике Српске упознато је са појавом група особа обучених у одоре налик онима које носе часне сестре, потврдили су за АТВ.

Како даље наводе, полицијски службеници Полицијске станице Лакташи 29. октобра у вечерњим часовима запримили више пријава грађана, којом приликом су пријављивали да су узнемирени због фотографија и видео – снимака који су се појавили на друштвеним мрежама, а на којима су приказане особе одјевене у одоре часних сестра, које се крећу улицама Лакташа.

Полицијски службеници Полицијске станице Лакташи су предузимањем мјера и радњи идентификовали лице које је уз помоћ вјештачке интелигенције креирало и на друштвене мреже пласирало наведене фотографије и видео – снимке.

Лицу је уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 8. Закона о јавном реду и миру, наводе за АТВ из ПУ Бањалука.

Часне сестре

Бања Лука

„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

Подсјећања ради, у протеклом периоду на друштвеним мрежама појавили су се видео снимци особа одјевених у одоре налик онима које носе часне сестре и са маскама на лицима тврдећи да су дошли и у Бањалуку.

Часне сестре

Друштво

Бизарни тренд шири се регионом: Да ли ће „часне сестре“ стићи и код нас?

С обзиром на позадину видео снимка, установљено је да се не ради о Бањалуци, али грађани и даље страхују да би „гроке“ могли срести и код нас.

Грађанима из ПУ Бањалука савјетују да уколико се осјете угрожено исто могу пријавити надлежној полицијској станици или бесплатним позивом на број телефона „122“.

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Тагови :

Бањалука

Часне сестре

Полиција

Лакташи

видео снимак

ПУ Бањалука

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