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Напуштени аутомобили могли би нестати са бањалучких улица

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АТВ редакција
13.11.2026 14:23

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Колона аутомобила.
Фото: Pexels/SOYD CONTENIDO:

Напуштени, нерегистровани и хаварисани аутомобили који заузимају јавне површине у Бањалуци могу бити уклоњени о трошку власника, а уколико их нико не преузме у року од 15 дана од одвожења, предвиђена је њихова продаја у секундарне сировине.

Ово правило, које већ годинама постоји у градским прописима, задржано је и у новом приједлогу Одлуке о комуналном реду који је поново упућен одборницима.

Према члановима 96. и 97. приједлога, возила која су напуштена, нерегистрована, хаварисана или технички неисправна уклањају се са јавних површина и одвозе на за то одређено мјесто, при чему трошкове сноси власник, пише БЛ портал.

Нови приједлог прецизира да се напуштеним сматра возило остављено без надзора и очигледне намјере власника да га користи и уклони.

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Нерегистрованим се сматра аутомобил без истакнутих регистарских ознака или возило за које се додатним провјерама утврди да није регистровано. Хаварисано и технички неисправно возило дефинише се као оно које се очигледно не може користити.

Уколико је власник непознат, комунални полицајац доноси рјешење којим налаже уклањање аутомобила у одређеном року. Рјешење се оставља на возилу, уз назначен датум и вријеме, чиме се, према приједлогу, сматра да је уредно достављено.

Послије уклањања почиње рок од 15 дана

Ако возило не буде уклоњено у остављеном року, предвиђено је његово принудно уклањање и премјештање на одговарајућу локацију.

Од дана када је аутомобил физички уклоњен власник има 15 дана да га преузме, уз обавезу плаћања трошкова одвожења, чувања и других насталих издатака.

Уколико тај рок истекне, приједлог предвиђа продају возила у секундарне сировине ради намирења трошкова премјештања, складиштења и продаје. Остварени приход уплаћује се у буџет Града Бањалука.

Ипак, могућност продаје аутомобила на овај начин није новост. БЛ портал је још 2019. године писао о напуштеним аутомобилима на бањалучким паркинзима, када је Комунална полиција потврдила да се возила која власници не преузму у прописаном року могу продати као секундарне сировине.

Новембарски приједлог задржава тај механизам, али детаљније раздваја напуштена, нерегистрована и технички неисправна возила. О новој одлуци тек треба да одлучује Скупштина града.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Скупштина града Бањалука

Аутомобил

Ауто

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