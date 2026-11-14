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Киоском затворен пролаз за особе са инвалидитетом у Бањалуци, грађани огорчени

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АТВ редакција
14.11.2026 14:15

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У центру Бањалуке поставили киоск и затворили пролаз особама са инвалидитетом
Фото: Društvene Mreže

У центру Бањалуке постављен је киоск, а због ког је затворен пролаз за особе са инвалидитетом, што је изазвало оштре реакције грађана.

Због оваквог рјешења, особама које користе инвалидска колица, али и родитељима са дјечијим колицима, кретање је отежано, а пролаз који би требало да буде доступан свима сада је блокиран.

Грађани су на друштвеним мрежама изразили незадовољство, истичући да се приликом постављања привремених и пословних објеката мора водити рачуна о потребама свих становника, посебно особа са инвалидитетом.

Киоск Бањалука
Киоск Бањалука
Društvene Mreže

Посебно истичу да приступачност јавних површина не би требало да буде ствар добре воље, већ обавеза, те да се оваквим поступцима највише угрожавају они којима је несметано кретање већ отежано.

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Тагови :

Бањалука

особе са инвалидитетом

киоск

грађани критикују

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