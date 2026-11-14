Киоском затворен пролаз за особе са инвалидитетом у Бањалуци, грађани огорчени

Аутор:АТВ редакција
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У центру Бањалуке постављен је киоск, а због ког је затворен пролаз за особе са инвалидитетом, што је изазвало оштре реакције грађана.
Због оваквог рјешења, особама које користе инвалидска колица, али и родитељима са дјечијим колицима, кретање је отежано, а пролаз који би требало да буде доступан свима сада је блокиран.
Грађани су на друштвеним мрежама изразили незадовољство, истичући да се приликом постављања привремених и пословних објеката мора водити рачуна о потребама свих становника, посебно особа са инвалидитетом.
Посебно истичу да приступачност јавних површина не би требало да буде ствар добре воље, већ обавеза, те да се оваквим поступцима највише угрожавају они којима је несметано кретање већ отежано.
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