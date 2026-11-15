Обиљежено 17 година од смрти патријарха Павла, служен помен у манастиру Раковица

Аутор:АТВ редакција
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У Храму Успења Пресвете Богородице у манастиру Раковица данас је одржан помен поводом 17 година од смрти патријарха Павла.
Помен патријарху Павлу служио је патријарх српски Порфирије, уз саслужење епископа липљанског Доситеја и епископа новобрдског Илариона.
Четрдесет четврти патријарх на трону Светог Саве преминуо је на данашњи дан 2009. године на Војномедицинској академији.
Поред његовог одра у Саборној цркви прошло је пола милиона људи, а стотине хиљада грађана на улицама Београда опростило се од 44. поглавара Српске православне цркве, преноси Спутник.
https://sputnikportal.rs/20261115/obelezeno-17-godina-od-smrti-patrijarha-pavla-sluzen-pomen-u-manastiru-rakovica-foto-video-1205603376.html
По сопственој жељи, сахрањен је у манастиру Раковици, у Београду.
Патријарх Павле остаће упамћен по мудром вођењу Цркве у тешким временима, личној скромности и животу у складу са Јеванђељем.
„Чувајмо се од нељуди, али се још више чувајмо да и ми не постанемо нељуди“, поручивао је патријарх Павле.
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