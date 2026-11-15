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Отац нестале Францускиње моли грађане БиХ за помоћ: Кћерке му нема 19 мјесеци

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15.11.2026 15:19

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Отац нестале Францускиње моли грађане БиХ за помоћ: Кћерке му нема 19 мјесеци
Фото: Fena

Ерик Мателе, отац француске држављанке Лоле која је прије 19 мјесеци нестала на подручју планинског масива Чврснице у близини Јабланице, упутио је отворено писмо грађанима и медијима у Босни и Херцеговини с апелом за помоћ како би се напокон расвијетлила њена судбина.

Породица нема никаквих вијести

Мателе у писму подсјећа како је његова кћи Лола нестала 30. априла 2025. године те да породица до данас нема никаквих вијести о њој, упркос опсежним потрагама које су провеле кантоналне и државне власти у БиХ, којима је упутио захвалу на ангажману.

"Данас, 19 мјесеци касније, жељели бисмо знати: Гдје је Лола? Не тражимо узрок, како или зашто је дошло до њеног нестанка. Њена мајка, сестре, пријатељи и ја желимо ставити тачку на неизвјесност и патњу", навео је Мателе у обраћању бх. јавности.

Позив грађанима

Позвао је све грађане који имају било какву информацију, искуство или материјалне и физичке доказе да се јаве породици, неовисно о језику којим говоре.

Информације је могуће доставити директно путем Воцап поруке или позива на број +33615554033, те путем електронске поште на адресу e.mathelet@gmail.com.

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Тагови :

Лола Мателе

Нестанак

Француска

Босна и Херцеговина

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