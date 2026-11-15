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У шуми поред потока садили марихуану, на дрвету сушили: Полиција привела осумњичене

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АТВ редакција
15.11.2026 14:34

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је 12. новембра 2026. године оптужницу против М. М. (39) и С. К. (31) због постојања оправдане сумње да су у августу ове године на парцели у раскрченој шуми на територији ГО Гроцка производили опојну дрогу канабис у укупној количини од преко 23 килограма.

Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљенима се ставља на терет кривично дјело Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Тужилаштво је предложило суду да обојици окривљених продужи притвор да не би поновили кривично дјело у кратком временском периоду.

Постоји оправдана сумња да су М. М. и С. К. по претходном договору, на катастарској парцели у раскрченој шуми поред потока, ради производње и добијања осушених дијелова биљке канабис, претходно засадили и узгојили укупно 820 стабљика канабиса, просјечне висине око 80 центиметара, укупне нето масе након сушења 19.416,73 грама.

Поред засада пронађена су и два пластична апарата за одвајање цвасти у којима су се налазиле цвасти канабиса, затим већи број сјечених стабљика канабиса, једна канта у којој су се налазиле побране цвасти канабиса, те је поред тога, на дрвету пронађено пет сушача, од којих су се у једном налазиле побране цвасти канабиса, укупне количине осушених дијелова 3.346,97 грама.

На 20 метара од засада пронађена је и пумпа за воду са напојним акумулатором и гуменим цријевом за наводњавање.

У породичној кући С.К. у електричном шпорету на тераси пронађено је укупно 303,18 грама осушених дијелова биљке канабис, коју су окривљени претходно произвели, као и једна електронска вагица за прецизно мјерење.

(Телеграф)

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Тагови :

Дрога

Канабис

Гроцка

Србија

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