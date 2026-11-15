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Нова трагедија: У удесу погинуо младић након што је аутомобил налетио на коња!

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АТВ редакција
15.11.2026 08:15

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Нова трагедија: У удесу погинуо младић након што је аутомобил налетио на коња!
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У тешкој саобраћајној несрећи која се синоћ догодила на путном правцу Тутин – Лескова, у подручју насеља Веље Поље, живот је изгубио младић А. А. (19), док је возач аутомобила задобио повреде.

Према незваничним информацијама до којих је дошао портал „Санџак данас“, несрећа се догодила када је, под за сада неразјашњеним околностима, дошло до саобраћајне незгоде у којој је учествовао путнички аутомобил.

Саобраћајна несрећа се према незваничним информацијама Тутинских новина догодила кад је путнички аутомобил ударио у коња који се налазио на коловозу.

Младић, који се налазио на мјесту сувозача, настрадао је на мјесту несреће док је возач аутомобила повријеђен, али за сада нема поузданих информација о степену његових повреда и његовом здравственом стању.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Коњи

удес

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