Студентска листа најавила успостављање нове институције

Аутор:АТВ редакција
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Студентска листа објавила је данас ново саопштење у којем наводи да је одлазећи министар пољопривреде Драган Гламочић „оставио пољопривреду у тешком положају“, те да субвенције за ратарство нису исплаћене. Најавила је и оснивање посебног Заштитника грађана за пољопривреду и националног Агропарламента.
Студентска листа објавила је данас ново саопштење у којем наводи да је одлазећи министар пољопривреде Драган Гламочић „оставио пољопривреду у тешком положају“, те да субвенције за ратарство нису исплаћене. Најавила је и оснивање посебног Заштитника грађана за пољопривреду и националног Агропарламента.
Саопштење Студентске листе преносимо у цјелости:
„Одлазећи министар пољопривреде Драган Гламочић оставља пољопривреду у тешком положају. Годинама је својим изјавама продубљивао јаз између државе и пољопривредника, док сада тврди да није одговоран за одлуке које директно угрожавају њихову егзистенцију.
Субвенције за ратарску производњу нису исплаћене, а свих пет јавних позива Града Београда за додјелу субвенција је поништено, иако су већ објављене прелиминарне и коначне ранг-листе.
Гламочић је као разлог за одлагање исплата навео технички мандат Владе и недостатак политичког легитимитета одлазеће власти. Међутим, технички мандат не ослобађа Владу и министарства институционалне одговорности.
Раније донесене одлуке морају се спроводити, а обавезе исплаћивати у складу са утврђеним календаром. Средства за субвенције већ су предвиђена буџетом, а рокови исплате утврђени су док Влада није била у техничком мандату.
Поништавање конкурса Града Београда додатно угрожава пољопривреднике, који ће за заштиту својих права морати да користе доступне правне механизме. То значи дуготрајне поступке и додатне трошкове за људе који већ сносе највећи дио производног ризика.
Оваквим поступањем одлазећа власт политичке интересе ставља испред егзистенције пољопривредника и нарушава повјерење у институције.
Пољопривреда је национални интерес Србије и темељ њене прехрамбене независности.
Пољопривредник мора бити стратешки партнер државе, а не социјална категорија чија егзистенција зависи од политичке воље власти. Зато ћемо успоставити „Заштитника грађана Републике Србије за очување земљишта, водних ресурса и прехрамбене независности“, као и локалне агропарламенте и кровни национални Агропарламент.
Они ће омогућити институционални дијалог пољопривредника, откупљивача, складиштара и прерађивача, што је неопходно за уређење тржишта и праведније услове производње и продаје.
Пољопривреда не смије бити средство политичке манипулације, а егзистенција људи средство уцјене“, наводи се у саопштењу.
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