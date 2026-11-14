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Студентска листа најавила успостављање нове институције

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АТВ редакција
14.11.2026 16:24

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Београд, 25. октобра 2026.- Кандидат за посланика Скупштине Србије Студентске листе Радомир Саичић изјавио је вечерас да су на парламентарним изборима показали да промене не само да су могуће, већ да за њих постоји и воља и додао да им сада предстоји да покажу да су достојни поверења грађана.
Фото: Таnjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ/bs

Студентска листа објавила је данас ново саопштење у којем наводи да је одлазећи министар пољопривреде Драган Гламочић „оставио пољопривреду у тешком положају“, те да субвенције за ратарство нису исплаћене. Најавила је и оснивање посебног Заштитника грађана за пољопривреду и националног Агропарламента.

Студентска листа објавила је данас ново саопштење у којем наводи да је одлазећи министар пољопривреде Драган Гламочић „оставио пољопривреду у тешком положају“, те да субвенције за ратарство нису исплаћене. Најавила је и оснивање посебног Заштитника грађана за пољопривреду и националног Агропарламента.

Саопштење Студентске листе преносимо у цјелости:

„Одлазећи министар пољопривреде Драган Гламочић оставља пољопривреду у тешком положају. Годинама је својим изјавама продубљивао јаз између државе и пољопривредника, док сада тврди да није одговоран за одлуке које директно угрожавају њихову егзистенцију.

Субвенције за ратарску производњу нису исплаћене, а свих пет јавних позива Града Београда за додјелу субвенција је поништено, иако су већ објављене прелиминарне и коначне ранг-листе.

Гламочић је као разлог за одлагање исплата навео технички мандат Владе и недостатак политичког легитимитета одлазеће власти. Међутим, технички мандат не ослобађа Владу и министарства институционалне одговорности.

Раније донесене одлуке морају се спроводити, а обавезе исплаћивати у складу са утврђеним календаром. Средства за субвенције већ су предвиђена буџетом, а рокови исплате утврђени су док Влада није била у техничком мандату.

Поништавање конкурса Града Београда додатно угрожава пољопривреднике, који ће за заштиту својих права морати да користе доступне правне механизме. То значи дуготрајне поступке и додатне трошкове за људе који већ сносе највећи дио производног ризика.

Оваквим поступањем одлазећа власт политичке интересе ставља испред егзистенције пољопривредника и нарушава повјерење у институције.

Пољопривреда је национални интерес Србије и темељ њене прехрамбене независности.

Пољопривредник мора бити стратешки партнер државе, а не социјална категорија чија егзистенција зависи од политичке воље власти. Зато ћемо успоставити „Заштитника грађана Републике Србије за очување земљишта, водних ресурса и прехрамбене независности“, као и локалне агропарламенте и кровни национални Агропарламент.

Они ће омогућити институционални дијалог пољопривредника, откупљивача, складиштара и прерађивача, што је неопходно за уређење тржишта и праведније услове производње и продаје.

Пољопривреда не смије бити средство политичке манипулације, а егзистенција људи средство уцјене“, наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Студентска листа

Србија

Пољопривреда

Заштитника грађана за пољопривреду

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