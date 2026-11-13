Влада омогућила снабдијевање НИС-а сировом нафтом из државних резерви

Аутор:АТВ редакција
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Влада Србије у техничком мандату омогућила је Нафтној индустрији Србије /НИС/ снабдијевање сировом нафтом из државних резерви до 66.000 тона.
Из Владе поручују грађанима да нема разлога за бригу, нити има потребе за стварањем залиха нафтних деривата.
У саопштењу Владе се подсјећа да је НИС затражио кориштење државних нафтних резерви због прекида редовног снабдијевања сировом нафтом усљед оштећења на нафтоводу ЈАНАФ-а кроз Хрватску, а с циљем несметаног рада Рафинерије нафте у Панчеву и редовног снабдијевања тржишта Србије.
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