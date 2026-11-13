Издали упозорење: Овај антифриз је лако запаљив, може доћи до пожара

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашње и спољне трговине Србије објавило је упозорење о ризику од пожара који може изазвати антифриз „Ховал“, односно флуид за пренос топлоте за соларне колекторе.
С обзиром на то да се овај антифриз користи у системима соларних колектора, упозорење је посебно важно за власнике објеката који имају уграђене овакве системе.
Овај флуид има прениску температуру самопаљења и лако је запаљив, што значи да при високој спољној температури, уколико дође до цурења и изливања довољне количине течности, постоји опасност од избијања пожара.
За овај производ, који се продаје у кантама тежине 10 килограма и за који земља поријекла није позната, наложени су забрана продаје, опозив од потрошача и упозоравање корисника на могуће опасности.
Ријеч је о производу „Пауер кул ДЦ 924-ПИксЕл конз“, односно концентрату „Пауер кул ДЦ 924 ПИксЕл“, који се користи као соларно средство и течност против смрзавања (антифриз) и који може бити саставни дио система соларних колектора са дрвеним оквиром за уградњу у кров.
Потрошачима који посједују овај производ савјетује се да обрате пажњу на упозорење надлежних институција и да се обрате продавцу или дистрибутеру ради информација о даљем поступању, преноси Срна.
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