Српска полиција га заустављала, он избацио 12 килограма кокаина и побјегао

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је на територији општине Бачка Паланка заплијенила 12 килограма кокаина, којег је из аутомобила избацио возач који је побјегао.
Возач који је управљао возилом, у којем се како се сумња налазила дрога кокаин, није зауставило возило кад је полиција покушала да га заустави.
Он је избацио два ранца у којима се налазило око 12 килограма кокаина, а потом побјегао из возила, које је пронађено на територији Бачке Паланке, саопштено је из Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије.
Полиција је идентификовала лице за које се сумња да је превозило дрогу и за њим је расписана потрага.
Акцију су спровели припадници МУП-а Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против дрога, у сарадњи са полицијским службеницима Одјељења за опсервације и Управе граничне полиције, Одсјека за прекогранични криминал.
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