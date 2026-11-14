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Зашто навијачи Црне Горе нису могли у авион? "Ер Србија" се хитно огласила због инцидента

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АТВ редакција
14.11.2026 16:04

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Динамична сцена полетања и слетања авиона на аеродрому у Цириху по ведром дану.
Фото: pexels/Louis

Навијачи Црне Горе су након пласмана фудбалске репрезентације у Б Лигу нација кренули на Кипар летом преко Београда. Међутим, групи од 20 до 30 навијача капетан лета „Ер Србије“ није дозволио да се укрцају у авион.

Сада је стигло и званично објашњење због чега.

Из „Ер Србије“ су послали саопштење и објаснили шта се догодило на лету за Ларнаку и због чега је донесена таква одлука. Саопштење преносимо у цјелости:

„Поводом навода који су се појавили у појединим медијима у вези са летом ЈУ486 из Београда за Ларнаку, Ер Србија истиче да је одлука о неукрцавању одређеног броја путника донесена искључиво на основу процјене безбједности лета и у складу са важећим међународним ваздухопловним прописима и оперативним процедурама.

Прије почетка укрцавања, посада је пријавила забринутост у вези са понашањем групе путника у зони излаза за укрцавање, укључујући околности које су, према процјени посаде, указивале на могућу конзумацију алкохола и потенцијални утицај на безбједно одвијање лета. Након разматрања свих расположивих информација и спроведених процедура, донесена је одлука да тим путницима не буде дозвољено укрцавање.

У складу са међународним ваздухопловним прописима, капетан ваздухоплова има крајње овлашћење и одговорност да донесе коначну одлуку о прихватљивости путника за превоз када процијени да постоје околности које могу утицати на безбједност путника, посаде или ваздухоплова“, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Ер Србија

Црна Гора

Навијачи

Београд

Лига нација

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