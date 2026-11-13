Ухапшено још 7 полицајаца због смрти Далибора Драгијевића!

Аутор:АТВ редакција
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Још седам полицијских службеника из Полицијске управе Бор ухапшено је данас због сумње да су повезани са смрћу Далибора Драгијевића, који је у априлу 2024. године преминуо након полицијског испитивања у вези са нестанком двогодишње Данке Илић.
Хапшења су, према објављеним информацијама, извели припадници Сектора унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова Србије, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Нишу.
Међу ухапшенима су припадник Службе за сузбијање криминала, шеф Одсјека за управне послове и вођа групе за сузбијање дроге.
Слободе су лишени полицијски службеници М. М., С. Ф., Д. Б., Н. Ж., Д. П., Д. Ј. и М. Р. Према објављеним информацијама, међу њима је и инспектор Дарко Богдановић, који је учествовао у истрази нестанка Данке Илић, а којег су поједини становници Бора раније оптуживали за полицијску бруталност.
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Ово је наставак хапшења у оквиру истраге смрти Далибора Драгијевића. Почетком новембра ухапшено је осам садашњих и бивших припадника Управе криминалистичке полиције из Београда, који су у априлу 2024. године били ангажовани на истрази нестанка и наводног убиства дјевојчице.
Далибор Драгијевић, брат Дејана Драгијевића, једног од оптужених за убиство Данке Илић, ухапшен је 6. априла 2024. године због сумње да је помогао у премјештању тијела дјевојчице са дивље депоније на непознату локацију.
Након привођења одређено му је полицијско задржавање до 48 часова, али је већ наредног дана преминуо у просторијама Полицијске управе Бор.
МУП Србије тада је саопштио да је Драгијевић преминуо усљед кардиоваскуларних проблема. Међутим, обдукцијом су накнадно утврђене бројне повреде, а покренута је истрага због сумње да су га полицијски службеници током испитивања тукли и злостављали.
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Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић, радници ЈКП „Водовод“ из Бора, оптужени су за убиство Данке Илић. Они су првобитно признали да су дјевојчицу ударили службеним возилом, након чега су је, према тадашњој верзији догађаја, унијели у аутомобил и усмртили.
Међутим, обојица су касније повукла признања, тврдећи да су их полицајци изнудили батинама.
Током истраге полиција је претраживала бројне локације на којима је, према исказима осумњичених, могло бити сакривено тијело дјевојчице. Упркос опсежној потрази, тијело Данке Илић, као ни њена одјећа, никада нису пронађени.
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Двогодишња Данка Илић нестала је 26. марта 2024. године са породичног имања у Бањском Пољу код Бора, гдје је боравила са мајком и старијим братом.
Њен нестанак покренуо је велику полицијску потрагу и прво активирање система „Пронађи ме“ у Србији. Дјевојчица до данас није пронађена, а против Дејана Драгијевића и Срђана Јанковића покренут је судски поступак због оптужби за њено убиство.
(Нова.рс)
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