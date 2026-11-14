Ухапшен малољетник, осумњичен да је запалио ауто, ватра се проширила и на локал

Аутор:АТВ редакција
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Седамнаестогодишњак из Новог Сада ухапшен је због сумње да је запалио један аутомобил, након чега се пожар проширио на још два возила и локал, саопштила је новосадска Полицијска управа.
Ухапшен је у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Новом Саду и након саслушања надлежни судија му је одредио притвор до 30 дана.
Осумњичен је за кривично дјело изазивање опште опасности почињено 20. октобра на Булевару Патријарха Павла.
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